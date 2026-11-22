El domingo 22 de noviembre, el gobierno nacional continúa con las negociaciones para eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según se informó, ya se habrían explorado diversas alternativas para lograr dictamen en la Cámara de Diputados.

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Sin embargo, los gobernadores provinciales, entre ellos los de Santa Fe, manifestaron reservas y pusieron límites a la iniciativa. En particular, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, referente de la oposición en Santa Fe, mantiene diferencias respecto a la propuesta oficial.

Las discusiones en la Cámara baja reflejan tensiones internas sobre el futuro del sistema electoral, con sectores que defienden la continuidad de las PASO como mecanismo de participación ciudadana y otros que buscan su eliminación para reducir costos y simplificar procesos.

En este marco, la postura de los mandatarios provinciales es clave para definir el rumbo del proyecto. En Santa Fe, las discrepancias persisten y no se descarta que el debate continúe en las próximas semanas.

Por ahora, el gobierno nacional sigue buscando consensos para avanzar con la reforma electoral, mientras que desde la oposición y algunos gobernadores exigen modificaciones o rechazan la eliminación de las primarias.

El tema seguirá siendo objeto de análisis en el Congreso y en las provincias, con especial atención en Santa Fe, donde la discusión política local influye en la posición de sus representantes.

Se espera que en los próximos días se definan nuevos encuentros y posibles acuerdos para destrabar el debate sobre las PASO.

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