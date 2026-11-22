En la provincia de Santa Fe existen 185 legajos aprobados para adopciones, aunque la cantidad de niños y niñas que esperan una familia es mayor. Esta diferencia se explica principalmente por la edad de los menores en situación de espera.

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Según datos oficiales, la mayoría de los niños que aguardan ser adoptados tienen más de nueve años, un factor que reduce las posibilidades de asignación debido a la menor demanda para esta franja etaria.

Las autoridades provinciales señalan que esta realidad genera un desencuentro entre la oferta de familias habilitadas para adoptar y las características de los niños que necesitan un hogar. Por ello, se trabaja en campañas de concientización para promover la adopción de niños mayores y grupos fraternos.

El sistema de adopción en Santa Fe continúa enfrentando desafíos para equilibrar la cantidad de familias aprobadas con las necesidades específicas de los menores en espera. El seguimiento y acompañamiento de los procesos buscan garantizar el bienestar de los niños y niñas involucrados.

En este marco, se destaca la importancia de ampliar la información y sensibilizar a la sociedad sobre la adopción de niños mayores, con el fin de reducir los tiempos de espera y brindarles un entorno familiar estable.