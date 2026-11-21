El Gobierno de Santa Fe continúa con la modernización de la planta de tratamiento cloacal en Avellaneda, departamento General Obligado, con un avance del 85% en las obras. La intervención incluye la instalación de geomembranas impermeables en la segunda laguna para evitar filtraciones hacia las napas subterráneas y ampliar la capacidad de procesamiento de efluentes.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas, la obra está coordinada por la Secretaría de Agua y Saneamiento y contempla además la finalización de una nueva estación elevadora y una cámara de contacto. Una de las lagunas ya retomó su funcionamiento tras ser acondicionada.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la geomembrana se extiende y suelda en el lugar para formar una barrera continua que impide la contaminación del suelo. Enrico agregó que el gobernador Maximiliano Pullaro priorizó estas obras con recursos propios para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la salubridad.

El senador por General Obligado, Orfilio Marcón, destacó que la obra representa una respuesta estructural que acompaña el desarrollo urbano con criterios ambientales sustentables. Por su parte, el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, señaló que la modernización era una necesidad histórica para el crecimiento de la ciudad sin afectar el entorno y agradeció la inversión provincial.

La subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, detalló que la optimización incluye el acondicionamiento de lagunas, refuerzo de terraplenes, instalación de aireadores, nuevas cámaras técnicas, una estación elevadora vinculada al colector principal y un sistema eléctrico renovado con energía de respaldo.

La obra tiene un plazo de ejecución de 10 meses y una inversión superior a 3.300 millones de pesos.

Además, la Provincia firmó un convenio con la Municipalidad de Avellaneda para extender las redes domiciliarias hacia sectores sin servicio. Enrico afirmó que no basta con tener una planta moderna si los vecinos no pueden conectarse, por lo que se financia al municipio para llevar las cañerías a más viviendas y eliminar pozos absorbentes.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, agregó que se ejecutan simultáneamente la ampliación de la planta y la extensión de la red para cubrir nuevos barrios.

El ministro Enrico informó que las pruebas de funcionamiento fueron superadas con éxito y que el servicio podría habilitarse en diciembre. La obra había estado paralizada y fue reactivada por la gestión de Pullaro para beneficiar a más de 1.500 vecinos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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