El sábado 21 de noviembre de 2026, Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia. Este título marcó el regreso de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena como director técnico del club, tras una década y una extensa carrera en el fútbol árabe.

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La vuelta de Arruabarrena se gestó a partir de un contacto directo y reservado con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien le propuso retomar la conducción técnica para recuperar protagonismo en el plano internacional. La decisión implicó para el entrenador dejar atrás su estabilidad en Medio Oriente y regresar a Argentina con la convicción de cerrar una cuenta pendiente deportiva.

En su primera etapa como técnico de Boca, entre 2014 y 2015, Arruabarrena logró títulos locales, pero quedó marcado por dos eliminaciones consecutivas frente a River Plate en competencias internacionales. Esa experiencia quedó como una asignatura pendiente que motivó su regreso.

Desde su incorporación en 2026, el entrenador implementó un estilo basado en la solidez defensiva, el orden táctico y la presión coordinada. El equipo mostró un equilibrio que le permitió sostener resultados en partidos decisivos y aprovechar las transiciones rápidas por las bandas, un sello característico de su dirección.

El plantel, renovado con jugadores como el arquero Álvaro Montero, el ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Sebastián Villa, respondió a la confianza y liderazgo de Arruabarrena, manteniendo la templanza necesaria para afrontar la presión de las eliminatorias directas.

Con este título, Boca alcanzó su 19º campeonato internacional oficial y se convirtió en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana, consolidándose como el club con más títulos continentales en América. La victoria también representó un cierre simbólico para Arruabarrena, quien transformó una vieja espina en un logro histórico para la institución.

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