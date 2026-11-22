El actor y exjugador profesional de béisbol Lance Broadway falleció a los 43 años. Su cuerpo fue hallado el martes 17 de noviembre en la escalera de su residencia en Dallas, Texas. Las autoridades locales investigan las causas del deceso, que aún no han sido determinadas, a la espera de los resultados de la autopsia.

Foto: Redes sociales

Broadway inició su carrera deportiva como lanzador en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), donde jugó para los Chicago White Sox y los New York Mets entre 2007 y 2009. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2005 y disputó 27 partidos profesionales, con un récord de 2-2 y una efectividad de 5.24.

Tras retirarse del deporte, Broadway se dedicó a la actuación. Debutó en cine en 2013 con la película "Ataque a la Casa Blanca" (Olympus Has Fallen), donde interpretó al agente O’Neill. En esa producción trabajó junto a Gerard Butler y Aaron Eckhart.

Durante su carrera actoral, participó en varias series de televisión reconocidas, como "Agents of S.H.I.E.L.D.", "Lucifer", "Saint George", "Kevin From Work" y "Real Husbands of Hollywood". Su último trabajo registrado fue en la serie "Colony", en dos episodios emitidos entre 2016 y 2017. También interpretó al Comandante Linden en el thriller de ciencia ficción "Teleios", estrenado posteriormente como "Beyond the Trek".

Broadway había expresado en entrevistas su entusiasmo por el cambio de carrera, comparando la experiencia en los sets de filmación con la dinámica de un vestuario de Grandes Ligas, rodeado de profesionales consagrados.

La investigación sobre su fallecimiento continúa abierta, sin que hasta el momento se haya informado una causa oficial.

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