El sábado 21 de noviembre, Miguel del Sel aclaró los motivos de su renuncia a la vicepresidencia de Unión y desmintió las versiones que lo relacionaron con un negocio de indumentaria. Según indicó, su salida no estuvo vinculada a cuestiones comerciales, sino a diferencias internas y al hostigamiento que recibió durante su gestión.

Foto: Redes sociales

Del Sel afirmó que espera una retractación pública respecto a las acusaciones que recibió y calificó el trato que sufrió como un factor determinante para su decisión de dejar el cargo. Además, explicó que su rol en las negociaciones del club fue transparente y negó cualquier irregularidad.

El exfuncionario pidió que se respete su trayectoria y que se eviten especulaciones infundadas que afectan su imagen. No brindó detalles sobre quiénes serían los responsables del hostigamiento, pero insistió en que su salida responde a un contexto de presión y conflictos internos.

Por otro lado, fuentes del club confirmaron la renuncia de Del Sel y señalaron que se trabaja en la reorganización de la dirigencia para afrontar la próxima temporada. No se informó quién ocupará la vicepresidencia en reemplazo del exdirigente.

Este episodio se suma a un clima de tensión en la dirigencia de Unión, que en los últimos meses ha atravesado cambios y polémicas. La aclaración de Del Sel busca despejar dudas y poner fin a las versiones que circularon en redes sociales y medios locales.