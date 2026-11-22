La banda SER presentó el viernes 11 de noviembre una nueva versión en vivo de la canción “Esta Noche”, grabada junto a Willy Rangone, de Los Cafres, y Fapeto, de Choque Urbano. Este lanzamiento forma parte de “La Vida Baila Live Session”, el primer álbum en vivo del grupo, que se irá revelando canción a canción y estará disponible a fin de año.

La grabación se realizó en Buenos Aires con un formato audiovisual que ubicó a los fans entre los músicos, buscando transmitir la energía y cercanía del concierto. La propuesta combina melodías pop con ritmo reggae, y la participación de Rangone y Fapeto aporta nuevos matices a una canción que ya había sido difundida en su versión de estudio.

La versión original de “Esta Noche”, incluida en el álbum “La Vida Baila”, fue grabada junto al artista brasileño Thiago Muller y cantada en español y portugués. Esa versión alcanzó el Top 50 del chart de Billboard Argentina.

“La Vida Baila Live Session” se enfoca en la experiencia compartida del vivo, y su primer adelanto fue la versión en vivo de “Loco tu forma de SER”, un clásico de Los Auténticos Decadentes, que llegó al Top 10 del chart argentino.

Además de este proyecto en vivo, SER está trabajando en un nuevo disco de estudio con la producción de Diego “Chapa” Blanco. La grabación comenzó en estudios de Buenos Aires y continúa en Montevideo, en el Estudio Elefante Blanco, asociado a No Te Va Gustar.

Con este lanzamiento, SER continúa una etapa marcada por colaboraciones, nominaciones a premios y la preparación de nuevos materiales discográficos.

Mirá el video