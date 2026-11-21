El viernes 20 de noviembre, WSound estrenó “Últimamente”, una nueva canción que reúne a la cantante puertorriqueña De La Rose y al productor colombiano Ovy On The Drums. El tema se caracteriza por un ritmo afrobeat y una atmósfera sensual que acompaña una historia sobre el deseo y la persistencia del recuerdo.

La colaboración surgió durante el Asado del Año 2026, un encuentro que reunió a De La Rose, Westcol y Ovy On The Drums, y que dio origen a esta producción musical. Según indicaron, la canción refleja la conexión entre distintos perfiles del entretenimiento y la música latina, alineada con la propuesta de WSound de vincular el streaming con la creación artística.

En “Últimamente”, De La Rose aporta su voz para narrar una historia centrada en la atracción y los pensamientos recurrentes sobre una persona, mientras que la producción de Ovy On The Drums establece el pulso rítmico afrobeat que define el tema.

Este lanzamiento sigue a “Happy Monday”, otra colaboración de WSound junto a Hades66, y forma parte de un ciclo de trabajos que buscan reunir a artistas y productores de la escena urbana en un espacio conectado con las comunidades del streaming.

Con esta nueva entrega, WSound amplía su repertorio y continúa explorando la fusión entre melodía, voz y movimiento en la música contemporánea.

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