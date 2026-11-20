La Asociación Bancaria de Venado Tuerto renovará sus autoridades el próximo miércoles 25 de noviembre. En esta oportunidad, el sindicato alcanzó un acuerdo de unidad que permitirá un recambio generacional en la conducción local.

Lucas Berardo asumirá como nuevo secretario general, en reemplazo de Víctor Ubaltón, quien dejará el cargo tras una extensa trayectoria y continuará formando parte de la Comisión Directiva para acompañar la transición.

Ubaltón explicó que las elecciones se realizarán simultáneamente en las 53 seccionales del país, de las cuales 50, incluida la de Venado Tuerto, presentarán lista única. Solo en tres secciones habrá competencia entre dos listas.

El actual secretario general destacó la importancia de abrir espacios a dirigentes más jóvenes y señaló que seguirá vinculado al gremio para aportar su experiencia. "Hemos logrado una lista de consenso entre todos los compañeros y decidido que el próximo secretario general sea el compañero Lucas Berardo. Hay que darles paso a generaciones más nuevas, más jóvenes", afirmó.

Por su parte, Berardo, trabajador bancario con una década en la actividad y varios años en el secretariado, agradeció el respaldo recibido. "Víctor y demás compañeros pusieron mi nombre en una de las reuniones, se decidió y muchos bancos, muchos compañeros apoyaron esta idea", indicó.

En un contexto sindical complejo, Berardo reconoció las dificultades actuales pero valoró la militancia y el liderazgo nacional encabezado por Sergio Palazzo. "Siempre participar es positivo. Hay una campaña constante de desprestigio, entonces está en uno darle una impronta distinta y seguir con lo que se viene haciendo que está muy bien para todos los compañeros", sostuvo.

Además, resaltó la fortaleza de la organización y la incorporación de jóvenes al gremio local. "El compañero Palazzo creo que está haciendo bien las cosas, siempre hay una línea concreta y contundente de lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir", concluyó.

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