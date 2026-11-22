El viernes 20 de noviembre, el dúo chileno Amigo de Artistas, integrado por Diego Noguera y Vicente Cibié, lanzó su primer álbum de estudio titulado “La Playlist de los Amigos”. El disco reúne 11 canciones que combinan cumbia pop, salsa y ritmos urbanos, y cuenta con colaboraciones de artistas chilenos e internacionales.

El proyecto refleja el espíritu de amistad que acompaña al dúo desde sus inicios y se construyó a partir de encuentros musicales durante sus viajes por distintos países. El álbum recorre diversas emociones, desde la alegría hasta el desamor, y mantiene la característica de sus melodías pegadizas y estribillos que conectan con el público.

Entre las colaboraciones destacan “Mil Años”, primer sencillo del álbum, y temas como “Márchate” junto a Emanero, “Desinterés” con Valentino Merlo, y “Amiga Mía” con Flor Álvarez. Una de las novedades es la canción “Dos Flores”, junto a la cantante española Miriam Rodríguez, que marca la primera colaboración del dúo con una artista europea y su incursión en arreglos vinculados a la salsa.

El disco también incluye “Dientitos Blancos” con Benja Torres y Tote; “Llora Llora”, con Santi SC, un artista de 16 años de Puerto Varas; “Qué Daría” junto a Layonell; y “El de los Findes”, que representa un nuevo trabajo con Lauta. Además, “UN DÍA NUEVO (FUEGO)” forma parte de la banda sonora del videojuego EA SPORTS FC 27.

Durante 2026, Amigo de Artistas logró importantes resultados con sus sencillos. “Boomerang” alcanzó el primer puesto en el chart viral de Spotify en Chile y se posicionó en los primeros lugares en Uruguay, Bolivia, Argentina y Paraguay. Por su parte, “Puñaladas”, colaboración con Lauta, permaneció 28 semanas en el primer puesto del Hot 100 de Billboard Argentina.

El dúo también participó en festivales como Cosquín Rock y Lollapalooza en Chile y Argentina, realizó su primera gira por España y formó parte del Festival Bamba en Santiago de Chile, donde fueron presentados por Juanes antes de su actuación.

Con este álbum, Amigo de Artistas amplía su proyección internacional y continúa explorando nuevos géneros y colaboraciones, manteniendo la amistad como eje central de su música.