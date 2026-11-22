La K’onga y Los Chakales lanzaron el viernes 20 de noviembre una versión en vivo de "Vete de Mi Lado", grabada durante un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El registro audiovisual muestra la colaboración entre ambas agrupaciones, que combinaron el cuarteto y la cumbia ante un público que acompañó cantando el estribillo. La puesta en escena incluyó pantallas de gran formato y un diseño de luces que acompañó la interpretación.

Esta publicación forma parte de una serie de lanzamientos con material en vivo de La K’onga, que realizó varios shows con entradas agotadas en el Movistar Arena. La participación de Los Chakales aporta un cruce musical que amplía el repertorio de la banda de cuarteto.

El lanzamiento se produce tras la reciente gira europea de La K’onga y en un momento en que la banda superó los dos millones de suscriptores en su canal de videos.

Además, La K’onga tiene previsto un concierto para el sábado 19 de diciembre en Espacio Quality, Córdoba, que marcará el cierre de su actividad anual. También prepara un segundo crucero temático que llevará su música a alta mar durante las fiestas.

Con este nuevo sencillo en vivo, ambas bandas reflejan la conexión con su público y la fusión de estilos que caracteriza a sus presentaciones.

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