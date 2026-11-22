La actriz y conductora Catherine Fulop regresó a Venezuela el domingo 22 de noviembre, después de 14 años de ausencia. Su viaje respondió a una convocatoria laboral de la cadena Venevisión para participar en un nuevo proyecto televisivo.

Foto: Redes sociales

Fulop compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró los primeros momentos de su llegada y expresó la emoción que le produjo volver a su país natal. En el mensaje, destacó la importancia de reencontrarse con su familia, especialmente con su madre, Cleopatra García, a quien no veía desde 2021.

La artista señaló que, más allá del compromiso profesional, su principal motivación fue el reencuentro personal. "No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", afirmó.

Durante la grabación, Fulop también resaltó la sensación especial que le provocó caminar nuevamente por las calles de Venezuela y la esperanza que tiene en un futuro mejor para su país. "Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe que se vienen tiempos mejores para nuestro país", expresó.

Finalmente, la actriz se dirigió a sus seguidores para agradecerles y anticipar que pronto dará detalles sobre su trabajo en Venevisión. "¡Qué bonito es volver! Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos", concluyó.

Este regreso marca un momento significativo en la carrera y vida personal de Fulop, que desde hace años reside fuera de Venezuela y mantiene una carrera activa en televisión y redes sociales.