Venado Tuerto será sede este jueves 19 de noviembre de la tercera edición de la Expo Regional de Enfermería, una propuesta destinada a acercar a la comunidad el trabajo de los profesionales de la salud y dar a conocer los distintos ámbitos en los que se desarrolla esta actividad.

El encuentro tendrá lugar entre las 9 y las 12 en el hall del Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez. La organización está a cargo de la Comisión de Enfermería y el Departamento de Enfermería del establecimiento, con participación de instituciones sanitarias y comunitarias de la región.

Una profesión que busca mostrar su trabajo cotidiano

En la previa del encuentro, los enfermeros Paola Bongiovanni y Gonzalo Ríos, integrantes de la comisión organizadora, compartieron detalles de la iniciativa durante una entrevista en LT29 Radio Venado Tuerto.

Ambos profesionales, con más de veinte años de trayectoria, destacaron la importancia de reconocer a la enfermería como una disciplina autónoma, con formación académica y conocimientos científicos propios.

Bongiovanni explicó que todavía existen conceptos equivocados sobre la preparación necesaria para ejercer la profesión. En ese sentido, remarcó que la formación de enfermería no puede reducirse a una capacitación de pocos meses.

Por su parte, Ríos señaló que la exposición busca mostrar la diversidad de espacios laborales, desde hospitales y centros de atención primaria hasta servicios de emergencias, instituciones educativas y establecimientos dedicados al cuidado de personas.

Participación de distintas localidades de la región

La jornada contará con cinco stands centrales y representantes de instituciones públicas, privadas y comunitarias.

Entre las localidades anunciadas se encuentran Melincué, Hughes, Elortondo, María Teresa, Santa Isabel, Firmat y Maggiolo, además de diferentes servicios de salud de Venado Tuerto.

También está prevista la participación de Bomberos Voluntarios y establecimientos vinculados con la atención y acompañamiento de personas con discapacidad.

Uno de los objetivos es que los visitantes puedan conocer cómo trabajan los equipos de enfermería y cuáles son sus responsabilidades dentro del sistema sanitario.

Controles de salud y actividades para toda la comunidad

Durante la mañana se realizarán controles de presión arterial, medición de signos vitales y asesoramiento sobre vacunación y circuitos de atención.

La programación también incluirá propuestas culturales y recreativas.

El Ballet Renacer estará a cargo de una presentación de apertura, mientras que Mariana Albanás coordinará una pausa activa con ejercicios de cardio y ritmos de zumba.

Además, la artista Jimena Colombres realizará una pintura al óleo en vivo dentro del hospital.

Concursos, premios y reconocimiento profesional

La exposición incorporará una instancia de participación del público mediante códigos QR, que permitirán intervenir en las actividades propuestas por la organización.

Según lo anunciado, habrá premios de $200.000 para el stand ganador y $100.000 para el segundo puesto. También se desarrollará un concurso de flyers promocionales a través de la cuenta de Instagram @ENFVT26.

El Colegio de Enfermeros contará con un espacio informativo sobre matriculación y trámites profesionales.

Una oportunidad para acercar la enfermería a la sociedad

Los organizadores destacaron que los enfermeros acompañan a los pacientes durante todas las etapas de atención, desde el ingreso a un establecimiento sanitario hasta el seguimiento posterior.

También hicieron referencia a las exigencias laborales y emocionales que implica mantener servicios de cuidado durante las 24 horas.

La tercera Expo Regional de Enfermería cuenta con el acompañamiento de la Dirección del Hospital Regional, el Gobierno de Venado Tuerto, el Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados de Santa Fe, además de colaboradores locales.

La actividad está dirigida a vecinos, estudiantes, trabajadores de la salud y personas interesadas en conocer más sobre la profesión.