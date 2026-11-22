La modelo y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez anunció que espera su primer hijo junto a su actual pareja, con quien mantiene una relación desde hace poco más de un año. La noticia fue confirmada durante una entrevista televisiva el domingo 22 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Jiménez detalló que descubrió su embarazo al notar la ausencia de su menstruación y recordó que la concepción ocurrió durante un viaje a Bariloche, en la Patagonia argentina. "Fue un 'reencontronazo' porque no nos habíamos visto durante un mes debido a compromisos laborales", explicó.

La modelo, de 35 años, también informó que el bebé nacerá el 25 de mayo y que aún desconoce el sexo del niño. Además, mencionó que esta etapa llega después de relaciones anteriores que terminaron por engaños, y que actualmente atraviesa un momento especial en su vida personal.

Sofía Jujuy Jiménez es conocida por su carrera en el modelaje y la conducción, y esta será su primera maternidad. La pareja con la que espera su hijo mantiene una relación estable desde hace poco más de un año, según indicó durante la entrevista.

Notas relacionadas