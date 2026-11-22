Sofía Jujuy Jiménez reveló dónde quedó embarazada por primera vez
La modelo y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez anunció que espera su primer hijo junto a su actual pareja, con quien mantiene una relación desde hace poco más de un año. La noticia fue confirmada durante una entrevista televisiva el domingo 22 de noviembre.
Foto: Redes sociales
Jiménez detalló que descubrió su embarazo al notar la ausencia de su menstruación y recordó que la concepción ocurrió durante un viaje a Bariloche, en la Patagonia argentina. "Fue un 'reencontronazo' porque no nos habíamos visto durante un mes debido a compromisos laborales", explicó.
La modelo, de 35 años, también informó que el bebé nacerá el 25 de mayo y que aún desconoce el sexo del niño. Además, mencionó que esta etapa llega después de relaciones anteriores que terminaron por engaños, y que actualmente atraviesa un momento especial en su vida personal.
Sofía Jujuy Jiménez es conocida por su carrera en el modelaje y la conducción, y esta será su primera maternidad. La pareja con la que espera su hijo mantiene una relación estable desde hace poco más de un año, según indicó durante la entrevista.
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