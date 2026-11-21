La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió este sábado 21 de noviembre en París por 45-17 frente a Francia, en el cierre de la fase regular del Nations Championship 2026. El partido se disputó en el Stade de France y marcó el final de la primera etapa del torneo que reúne a equipos de ambos hemisferios.

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El encuentro tuvo un desarrollo parejo en el primer tiempo, con Argentina incluso logrando revertir el marcador inicial. A los 7 minutos, Francia abrió el tanteador con un try de Mickael Guillard, convertido por Kalvin Gourgues. Sin embargo, Los Pumas respondieron con un try de Justo Piccardo, convertido por Tomás Albornoz, y un penal del mismo Albornoz para pasar al frente 10-7. Francia volvió a adelantarse antes del descanso con un try de Peato Mauvaka y la conversión de Gourgues, dejando el marcador 14-10.

En la segunda mitad, Francia tomó el control del partido. A los pocos minutos, Gourgues anotó un try y sumó la conversión para el 21-10. Luego, Emilien Gailleton amplió la diferencia con otro try. La expulsión de Mayco Vivas a los 21 minutos del segundo tiempo dejó a Argentina con un jugador menos, lo que complicó sus chances de remontar.

Durante los últimos veinte minutos, Francia anotó tres tries más por medio de Tyler Duguid, Kalvin Gourgues y Louis Bielle-Biarrey, dos de ellos convertidos por Gourgues. Argentina descontó con un try de Pablo Matera, convertido por Albornoz, pero no pudo evitar la derrota por 45-17.

Con este resultado, Los Pumas finalizaron cuartos en la tabla del Hemisferio Sur, detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, y por encima de Japón. En la próxima fase, el equipo argentino enfrentará a Escocia, uno de los líderes del Hemisferio Norte, en el partido por el séptimo puesto. Este encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre en el estadio de Twickenham, Londres.

El capitán argentino Julián Montoya reconoció que la indisciplina del equipo, que incluyó su propia sanción de diez minutos y la expulsión de Vivas, fue un factor clave en la derrota. "Por la indisciplina yo levanto la mano primero, dejé en gamba al equipo y tengo que ser mejor en eso", admitió.

Francia, por su parte, terminó líder del Hemisferio Norte y buscará el título del Nations Championship contra Sudáfrica en la final del torneo.

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