El viernes 20 de noviembre, la cantante argentina Agustina Habib, bajo su proyecto solista Cooper, lanzó "Mountain Coffee", el primer single que anticipa su álbum debut. La canción combina texturas electrónicas con un pulso rockero y busca transmitir una invitación a vivir el presente sin la necesidad de controlar cada paso.

Según explicó la artista, "Mountain Coffee" representa dejarse llevar, soltar planes y expectativas, y encontrar valor en las pequeñas cosas y en lo que se siente. Este concepto también se refleja en el videoclip que acompaña el lanzamiento, dirigido por la fotógrafa y directora creativa Loli Laboureau.

El video muestra a Cooper en escenas oníricas y lisérgicas que amplían la atmósfera de la canción, manteniendo la conexión entre música e imagen que ha caracterizado su trabajo desde sus inicios.

La producción musical estuvo a cargo de Teiao, quien trabajó junto a Habib para dar forma a este nuevo material que marca una etapa distinta en su carrera.

Agustina Habib comenzó su trayectoria en 2016 como vocalista y compositora de Tokyo Bay, una banda de pop electrónico con una fuerte identidad visual. En 2025, inició su proyecto solista bajo el nombre Cooper, donde explora una expresión más personal que combina melancolía, sensualidad y electrónica.

Con "Mountain Coffee", Cooper continúa construyendo un universo musical propio y anticipa el sonido que definirá su primer álbum de estudio.

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