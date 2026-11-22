La plataforma Netflix incorporó tres películas estrenadas en 2026 que ya están disponibles para su visualización. Las propuestas incluyen un thriller, un drama judicial y una comedia familiar, ideales para quienes buscan variedad en géneros durante el fin de semana.

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"Heartland" es un thriller dirigido por Shana Feste que dura 112 minutos. La historia sigue a Misty Jones, una antigua estrella del country que regresa tras 20 años de retiro para investigar la desaparición de su sobrina, Charlie Heart, una joven cantante prometedora. La trama se desarrolla en Nashville y explora secretos oscuros y personajes ambiguos.

Por otro lado, el drama judicial "Un buen abogado", dirigido por Tristan Séguéla, tiene una duración de 114 minutos. La película francesa narra la historia del abogado penalista Léonard Landry, quien tras sufrir una sobredosis en un juzgado debe prepararse para su propio juicio en solo una semana, con la ayuda de una becaria determinada. La trama presenta maniobras legales y giros inesperados.

Finalmente, la comedia familiar "La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta", dirigida por Cathryn Michon y con una duración de 99 minutos, cuenta la historia desde la perspectiva de Winstead, un basset hound. La película relata cómo la familia atraviesa una crisis cuando la señora Goss entra en coma inducido, y cómo un cachorro de corgi logra reunir a sus miembros distanciados.

Estas nuevas incorporaciones amplían la oferta de Netflix para distintos gustos y edades, ofreciendo opciones para quienes prefieren el suspenso, el drama o el entretenimiento familiar.

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