Catalina Fernández Gómez, conocida como Cata Amatista, actriz y creadora de contenido colombiana, falleció el 12 de noviembre a los 25 años tras una prolongada batalla contra un cáncer cerebral.

Foto: Redes sociales

La familia y la agencia que representaba a Fernández confirmaron su muerte mediante una publicación en sus redes sociales, donde destacaron el amor y la luz que la joven dejó en quienes la conocieron. "El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor", expresaron sus seres queridos.

Según informaron, Catalina recibió el diagnóstico en 2023 luego de presentar dolores de cabeza persistentes. Tras una primera cirugía, se confirmó que padecía un meduloblastoma cerebeloso, un tumor maligno ubicado en el cerebelo.

En 2024, la actriz fue sometida a una segunda operación debido al crecimiento del tumor y recibió tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, en 2025 los médicos detectaron un avance de la enfermedad.

Durante todo este proceso, Fernández compartió con su comunidad en redes sociales sus experiencias y reflexiones sobre la enfermedad y su vida.

Nacida en Popayán y radicada en Cali, Catalina comenzó a crear contenido en su adolescencia. Además de su actividad en plataformas digitales, desarrolló carreras en actuación, canto, danza y pintura.

Participó en producciones independientes y en teatro musical, destacándose su participación en una adaptación de Hamilton presentada en el Teatro Jorge Isaacs de Cali.

Su familia eligió despedirla recordando su pasión por el arte y el cariño que brindó a quienes la rodeaban, agradeciendo a quienes la acompañaron durante su enfermedad y destacando el legado de amor que dejó.

Notas relacionadas