La cantante y compositora KARLEE GIRL estrenó el viernes 20 de noviembre su primer single bajo el sello Interscope Records, titulado Get ‘Em Girls. La canción destaca la amistad entre mujeres, la libertad de expresión y los momentos compartidos, tanto en salidas como en encuentros en casa.

La artista, nacida en Honolulu, escribió el tema junto a Jesse Saint John, Sarah Defne Gray y los productores nightfeelings y Taydex. Este lanzamiento continúa su carrera iniciada de forma independiente con canciones como Right Back!, que acumula más de 55 millones de reproducciones globales, y what now?.

El videoclip que acompaña a Get ‘Em Girls fue dirigido por Mia Barnes, reconocida por su trabajo con artistas internacionales. El video muestra a KARLEE GIRL y sus amigas en un ambiente de tonos perlados que simula un planeta oceánico, donde comparten juegos, maquillaje, selfies y bailes a la orilla del agua. La propuesta visual busca reflejar experiencias juveniles y celebrar la feminidad y la expresión personal.

KARLEE GIRL explicó que el concepto del lanzamiento está ligado a la confianza y los vínculos entre amigas, y que busca transmitir un mensaje de empoderamiento a través de estilos audaces y una energía positiva.

Con influencias de pop, R&B, rap y música dance, la artista combina melodías hipnóticas con letras directas y una interpretación que alterna el canto con el rap. Su trabajo ha recibido el apoyo de figuras como Doechii y Doja Cat, y sus lanzamientos independientes le permitieron ampliar su presencia en plataformas digitales.

Get ‘Em Girls marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de KARLEE GIRL, enfocada en la amistad, la diversión y la construcción de una identidad propia.

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