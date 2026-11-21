Buenos Aires, sábado 21 de noviembre de 2026. Alexander Zverev, número uno del mundo, y Carlos Alcaraz, segundo en el ranking, avanzaron a la final de las ATP Finals tras vencer en sus respectivos partidos de semifinales disputados en Buenos Aires.

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Alcaraz superó al estadounidense Ben Shelton en un partido que duró casi dos horas. Shelton ganó el primer set 6-3, pero el español igualó el encuentro con un 6-3 en el segundo parcial. En el set decisivo, la definición fue por tie-break, donde Alcaraz se impuso 7-1 para asegurar su lugar en la final.

Por su parte, Zverev derrotó al ruso Daniil Medvedev en dos sets, 7-6(0) y 6-4, con una actuación sólida que le permitió avanzar a la definición.

Este domingo a las 14 horas de Argentina, Zverev y Alcaraz se enfrentarán por el título. Será el décimocuarto encuentro entre ambos tenistas, con un historial favorable para Alcaraz, que lidera 7-6.

Alcaraz busca uno de los pocos títulos importantes que le faltan tras completar el Grand Slam carrera este año. El año pasado, había llegado a la final de este torneo, pero perdió ante Jannik Sinner.

Zverev, ganador de Roland Garros y el US Open este año, intentará conquistar su tercer título en las ATP Finals, tras los obtenidos en 2018 y 2021.

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