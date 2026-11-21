El jueves 26 de noviembre, el abogado José Alejandro Fernández Codazzi declarará como testigo en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Codazzi, exdefensor de Laudelina Peña, madre del niño, afirmó que Laudelina le confesó que el cuerpo del menor se encuentra en una laguna y que ella misma habría plantado pruebas para desviar la investigación.

Foto: Redes sociales

En una entrevista televisiva, Codazzi reconstruyó supuestas conversaciones privadas con Laudelina durante la etapa inicial de la causa. Según su relato, ella le explicó que la desaparición fue producto de un accidente y que el calzado del niño fue dejado intencionalmente en un lugar determinado para orientar la pesquisa hacia otra dirección.

El abogado también involucró a María Victoria Caillava, señalando que Laudelina le habría contado que recibió instrucciones de ella para plantar el botín en un sitio específico. Codazzi aseguró que Laudelina le mostró cómo realizó esa maniobra y que su función era elaborar una estrategia de defensa para ella.

Codazzi recordó la declaración que Laudelina brindó ante la Fiscalía entre el 5 y 6 de julio de 2024, en la que planteó la hipótesis del accidente. Según el abogado, la declaración fue extensa y convincente para los presentes, quienes quedaron convencidos de esa versión.

Además, cuestionó el traslado de la investigación del fuero provincial al federal, señalando que las escuchas telefónicas que motivaron ese cambio no existen y atribuyó la decisión a motivos políticos que habrían afectado el esclarecimiento del caso.

El exdefensor relató que tras la declaración inicial inició negociaciones con la Fiscalía para un posible acuerdo mediante la figura del arrepentido o un juicio abreviado, condicionado a que se informara el paradero de Loan. Según su versión, Laudelina mostró disposición para negociar y afirmó que el niño estaba en una laguna cercana a una casa quinta vinculada a Jorge Bertón, hijo de Caillava.

Codazzi sostuvo que esa zona no fue rastrillada adecuadamente y que la intervención posterior de la defensora Mónica Chirivín provocó un cambio en la estrategia de defensa y la retractación de Laudelina sobre la hipótesis del accidente, lo que interrumpió las gestiones para obtener información sobre el paradero del menor.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a Codazzi para que explique estas afirmaciones y las conversaciones que dijo haber mantenido con Laudelina durante el juicio.

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