El sábado 21 de noviembre, el Manchester City igualó 1 a 1 como local frente al Fulham en la fecha 11 de la Premier League, extendiendo a más de un mes su racha sin triunfos en el torneo. Con este resultado, el City se mantiene tercero en la tabla con 22 puntos, a cinco unidades del líder Arsenal, que aún debe un partido y puede aumentar la diferencia.

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El encuentro comenzó con un gol de Rodrigo Muniz para Fulham a los 16 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Oscar Bobb. El Manchester City intentó reaccionar y a los 25 minutos Eirling Haaland anotó un gol que fue anulado por el árbitro debido a que, según la decisión, el delantero le habría sacado la pelota de las manos al arquero tras una atajada previa.

El empate definitivo llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de un córner desde la derecha. La pelota fue rechazada y quedó en el borde del área, donde Elliot Anderson conectó de volea para establecer el 1-1 final.

El último triunfo del Manchester City en la Premier League fue el 17 de octubre, cuando venció 3 a 2 al Ipswich Town. Hasta esa fecha, el equipo había ganado todos sus partidos y lideraba el torneo con puntaje perfecto. Desde entonces, acumula tres derrotas consecutivas y un empate.

En contraste, el Arsenal hilvanó cinco victorias consecutivas desde el 10 de octubre y su última derrota fue el 19 de septiembre ante Brighton. Si el Arsenal vence al Newcastle en el partido pendiente, ampliará su ventaja a ocho puntos sobre Manchester City y Brighton.

En la tabla de posiciones, Brighton ocupa el segundo lugar con 22 puntos, igual que el City, pero con mejor diferencia de gol y un partido pendiente. Otros resultados de la fecha 11 incluyen victorias de Tottenham, Coventry City, Leeds United y Bournemouth, mientras Aston Villa y Sunderland empataron sin goles.

La Premier League continúa este domingo con el partido entre Brighton y Hull City, que podría modificar la pelea por el segundo puesto.

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