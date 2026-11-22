La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) tomó posesión este jueves de dos inmuebles en Rosario: un departamento en Cerrito al 600 y una cochera en la calle Maipú. Ambos están relacionados con una investigación por estafas inmobiliarias y lavado de activos.

Según informó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, estos bienes forman parte de una causa en la que hay cuatro titulares involucrados. Se trata del cuarto inmueble decomisado en este expediente.

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Con estas nuevas propiedades, la Aprad suma 27 inmuebles recuperados desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El funcionario indicó que el departamento está vacío y que los dos procedimientos se realizaron de manera simultánea.

El subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, explicó que la causa está vinculada a incumplimientos en desarrollos inmobiliarios y lavado de activos. Además, señaló que estos dos inmuebles se suman a otros dos decomisos previos realizados en Funes y Alvear, y a un fondo de comercio subastado el año pasado, correspondiente al Bar Pink, ubicado en la zona de la calle Jujuy en Rosario.

Figueroa Escauriza agregó que la intención es incluir estos cuatro inmuebles en la próxima subasta prevista en Rosario entre marzo y mayo de 2027. El dinero recaudado se destinará a resarcir a las víctimas una vez que se determine su identidad.

Desde el inicio de las subastas durante la gestión actual, se devolvieron casi 300 millones de pesos a distintas personas afectadas por estas causas, destacó el secretario, quien calificó el proceso como "muy virtuoso" en comparación con otras provincias del país.

El proyecto que regula estos procedimientos fue presentado por el gobernador Pullaro ante la Legislatura y reglamenta el artículo 32 de la nueva Constitución Provincial, que habilita la administración y destino de bienes decomisados en causas judiciales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.