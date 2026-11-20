El jueves 12 de noviembre, la Cámara Federal de Rosario resolvió llevar a juicio oral al exjuez federal Marcelo Bailaque por tres causas que lo involucran en delitos relacionados con narcotráfico, extorsión y lavado de activos. La decisión fue firmada por los camaristas Elida Vidal y Aníbal Pineda, quienes unificaron las imputaciones para evitar demoras y posibles sentencias contradictorias.

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Bailaque, que renunció a su cargo en julio de 2025 cuando el Consejo de la Magistratura avanzaba en su destitución, enfrenta acusaciones por extorsión, concusión, recepción de dádivas, lavado de activos agravado, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, allanamiento ilegal y falsedad ideológica. En el proceso también están imputados su esposa, Graciela Martínez Maulión, y el escribano Santiago Busaniche.

Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2024 Bailaque coordinó con el exjefe regional de la AFIP Carlos Vaudagna, el financista Fernando Whpei y Busaniche para extorsionar a empresarios, exigiendo pagos que en un caso alcanzaron los 200.000 dólares. Además, habría recibido más de 5,7 millones de pesos en pagos mensuales disfrazados como alquileres, mientras intervenía en causas judiciales para beneficiar a sus socios.

Una causa clave en la imputación es la que involucra a Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante que utilizaba la empresa Logística Santino SRL para lavar dinero. Bailaque estuvo a cargo del juzgado federal N° 4 en Rosario cuando esa investigación quedó paralizada entre 2014 y 2019, según los fiscales, por decisiones judiciales contrarias a la prueba y a los pedidos de la fiscalía. El expediente, abierto en 2013, nunca avanzó y permitió que Alvarado consolidara su estructura criminal.

El contador personal de Bailaque, Gabriel Mizzau, también está imputado colaborador y aportó información sobre el patrimonio del exjuez. Mizzau firmaba los balances de las empresas vinculadas a Alvarado y mantuvo contacto con la expareja del narcotraficante.

En paralelo, el jueves 12 se detuvo en Funes a Santino Alvarado, hijo de Esteban, acusado de dirigir la estructura criminal desde la cárcel de Ezeiza. La investigación que lo involucra reconstruyó comunicaciones y operaciones de narcotráfico, incluyendo el traslado de cargamentos de cocaína desde Paraguay a la región de Rosario.

Los fiscales que acusan a Bailaque son Diego Velasco (Procelac), Diego Iglesias (Procunar), Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Sergio Rodríguez. Solicitan una pena de diez años de prisión.

El juicio oral aún debe sortear la integración del tribunal que juzgará a Bailaque y sus coimputados. Mientras tanto, el exjuez cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, medida prorrogada hasta el inicio del debate.

Este caso representa la primera vez que un juez federal de Rosario enfrenta un juicio por vínculos con el narcotráfico, en un contexto donde la ciudad registra altos índices de violencia vinculada a estas organizaciones.

La causa pone en evidencia las consecuencias de la paralización judicial en investigaciones clave contra el narcotráfico y la impunidad que ello puede generar en la región.

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