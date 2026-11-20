River Plate se prepara para recibir a Lanús este domingo 22 de noviembre a las 19 en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura. El entrenador Leonardo Ponzio deberá armar el equipo sin Gonzalo Montiel, suspendido, ni Fausto Vera, que no está en condiciones por una tendinitis.

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Montiel fue sancionado inicialmente con tres fechas de suspensión, pero el Tribunal de Disciplina Deportiva redujo la pena a dos, por lo que tampoco podrá jugar ante Lanús. El lateral derecho será reemplazado por Giovanni González, quien ya actuó en ese puesto en el último partido contra Aldosivi.

En el mediocampo, Vera no estará disponible debido a una tendinitis en el pie, que se suma a la baja de Aníbal Moreno, quien deberá ser operado por una discopatía lumbar y se perderá lo que resta del año. En su lugar, Ponzio ratificará a Santiago Espíndola, que debutó como mediocampista central en el partido contra Aldosivi y cumplió una buena actuación junto a Tobías Andrada.

En la defensa, Lautaro Rivero tiene ventaja sobre Lucas Martínez Quarta para acompañar a Nicolás Otamendi en la zaga central. Martínez Quarta cumplió una fecha de suspensión tras su expulsión en el Superclásico ante Boca, pero el cuerpo técnico prefiere preservarlo ante las críticas recientes de los hinchas.

El resto del equipo se mantiene sin modificaciones: Marcos Acuña seguirá como lateral izquierdo, mientras que Lucas Beltrán será el delantero que acompañe a Ángel Correa, desplazando a Sebastián Driussi.

El once inicial que se perfila para River frente a Lanús sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Andrada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

River buscará avanzar a los cuartos de final del torneo con un equipo que afronta bajas importantes por suspensión y lesiones, en un partido clave para sus aspiraciones en el Clausura.

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