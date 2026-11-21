Allanamiento en Coronel Aguirre: dos detenidas con cargamento
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento el sábado 21 de noviembre en una vivienda del barrio Coronel Aguirre, en la ciudad de Santa Fe. La casa está vinculada a Pupito Avalle, según indicaron fuentes oficiales.
Foto: Redes sociales
Durante el operativo, los agentes encontraron un cargamento preparado para su venta. Como resultado, dos mujeres fueron detenidas en el lugar. Por otro lado, trascendió que existe un detalle que podría agravar la situación legal de las detenidas, aunque no se brindaron precisiones al respecto.
El procedimiento forma parte de una investigación en curso que busca desarticular redes vinculadas a la comercialización ilegal de sustancias. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
Las detenidas permanecen a disposición de la justicia mientras se profundizan las pesquisas. No se reportaron incidentes durante el allanamiento ni se informaron otros detenidos.
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