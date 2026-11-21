El sábado 21 de noviembre, el piloto español Marc Márquez (Ducati) sufrió una caída en la carrera sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputó en el Autódromo Internacional do Algarve. La caída ocurrió cuando Márquez estaba a solo dos vueltas de asegurar el campeonato mundial, ya que se encontraba en la tercera posición, lugar que le alcanzaba para consagrarse.

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Márquez debía sumar al menos dos puntos más que su escolta en el torneo, el también español Jorge Martín (Aprilia), para asegurar el título con tres carreras de anticipación. Sin embargo, la lluvia comenzó a afectar la pista y volvió inestable el circuito, lo que provocó que el piloto perdiera el control de su moto justo antes de una curva y cayera sin contacto con otros competidores.

El piloto salió caminando de la pista sin lesiones, pero la caída frustró sus chances inmediatas de coronarse campeón. Con la posición que tenía antes del incidente, Márquez iba a sumar 433 puntos en el campeonato, sacándole 57 de ventaja a Martín. A pesar del traspié, el equipo Ducati indicó que el título sigue prácticamente asegurado.

Este domingo 22 de noviembre, a las 10:00 hora Argentina, Márquez tendrá la oportunidad de consagrarse en la carrera principal del GP de Portugal. La temporada de MotoGP continuará con dos competencias más en la Comunidad Valenciana.

En la carrera sprint del sábado, el ganador fue Marco Bezzecchi (Aprilia), seguido por Raúl Fernández (Trackhouse) y Álex Márquez (Gresini). Jorge Martín finalizó en la quinta posición.

El cronograma para el domingo incluye a las 5:40 la sesión de entrenamiento de MotoGP, a las 7:00 la carrera principal de Moto3 y a las 10:00 la carrera principal de MotoGP.

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