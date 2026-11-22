La justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva de un hombre de 25 años investigado por el homicidio de Juan Carlos Valdez, ocurrido en junio de 2023 en la ciudad capital.

La medida fue dictada por la jueza Rosana Carrara durante una audiencia en los tribunales provinciales. El imputado, identificado por las iniciales DCDI, está acusado además de lesiones graves y amenazas, todas con uso de arma de fuego.

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Según informó el fiscal Gonzalo Iglesias, quien lleva adelante la investigación, el 25 de junio de 2023, alrededor de las 4 de la madrugada, el acusado disparó varias veces contra Valdez en la zona de Gobernador Vera y Avenida Freyre. La víctima recibió impactos en distintas partes del cuerpo y falleció poco después.

Además, el fiscal detalló que en octubre de 2022 el imputado habría lesionado gravemente a otra persona en un domicilio ubicado en Mendoza al 4900, también en Santa Fe. En ese hecho, el acusado disparó contra un hombre con quien mantenía un conflicto previo, hiriéndolo en una pierna.

Iglesias agregó que el hombre permaneció prófugo hasta principios de noviembre, cuando fue detenido tras un allanamiento solicitado por el fiscal Manuel Cecchini debido a amenazas con arma de fuego.

El imputado está acusado formalmente por homicidio, lesiones graves y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. En la audiencia de medidas cautelares, la fiscal Ana Laura Gioria representó al Ministerio Público de la Acusación en reemplazo de Iglesias.

La causa continúa en trámite en los tribunales de Santa Fe.

Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.

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