Dos mujeres fueron detenidas y más de 1.000 dosis de cocaína fueron incautadas en un operativo realizado el viernes en barrio Soldado Aguirre, Villa Gobernador Gálvez.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de la División Microtráfico de la Dirección Operativa de Investigaciones (DOI). La intervención se llevó a cabo tras una investigación iniciada a partir de denuncias al 911 que alertaban sobre la venta de estupefacientes en una vivienda ubicada en calle Bomberos Voluntarios al 2400.

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La pesquisa comenzó el 26 de octubre con un oficio para investigar el inmueble, que según los primeros datos estaría vinculado a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, señalado como referente de una estructura criminal relacionada con la banda de Los Monos. Avalle se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz.

Durante la investigación, los agentes documentaron movimientos compatibles con la comercialización de drogas al menudeo. Se observó que dos mujeres llegaban al lugar y que había un constante tránsito de personas a pie, en bicicletas y motocicletas.

Además, se constató que la vivienda había sido allanada en varias ocasiones y está situada cerca de establecimientos educativos y centros de salud. También se registró la presencia de menores jugando en la vía pública en distintos momentos del día.

El allanamiento se realizó el viernes y terminó con la detención de Agustina Mailén G., de 19 años, y Evelin Ayelén N., de 37 años. En el lugar se secuestraron 1.017 envoltorios con cocaína, que sumaron un total de 315,03 gramos, dos teléfonos celulares, una bolsa con bandas elásticas y 105.900 pesos en efectivo.

Por orden del fiscal Alejandro Carón, quien actuó en reemplazo de la fiscal Mercedes Banchio, se dispuso el secuestro de los elementos y el traslado de las detenidas a la sede de la PDI para continuar con las actuaciones. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

El operativo se desarrolló en la intersección de avenida Luján y calle La Rioja, con el objetivo de prevenir delitos predatorios.

Según indicaron, el sistema de inteligencia artificial del Gobierno provincial permitió reconstruir el recorrido de una camioneta presuntamente utilizada por los involucrados e identificar una vivienda a la que se dirigieron al menos tres personas tras el hecho.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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