La Copa Sudamericana 2026 tendrá este sábado 21 de noviembre su definición en Colombia. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán desde las 19:30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un encuentro que determinará al nuevo campeón del certamen continental.

El conjunto argentino, conducido por Rodolfo Arruabarrena, llega con la posibilidad de conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. Además, intentará poner fin a una sequía internacional que comenzó tras la Recopa Sudamericana de 2008.

Del otro lado estará Atlético Mineiro, dirigido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez, que buscará quedarse con el trofeo luego de haber perdido la definición de la edición 2025 frente a Lanús.

Cómo llegan Boca y Atlético Mineiro a la final

Boca accedió a esta instancia después de superar a O'Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama en las eliminatorias. En semifinales consiguió revertir la serie frente al conjunto brasileño y aseguró su clasificación con una victoria como visitante.

Además, el equipo llega después de una temporada con resultados positivos en el ámbito local, que le permitió mantenerse en competencia por otros títulos.

Atlético Mineiro, por su parte, avanzó hasta la final tras eliminar a RB Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. Sin embargo, su presente en el campeonato brasileño presenta dificultades: acumula siete partidos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, según los registros previos al encuentro.

De todas maneras, el equipo de Domínguez tendrá la oportunidad de cerrar su participación continental con una consagración.

Las probables formaciones de Boca y Atlético Mineiro

Arruabarrena todavía debe resolver algunas cuestiones relacionadas con el ataque. Tomás Aranda ganó terreno en los entrenamientos, aunque Alan Velasco continúa como alternativa para ocupar ese sector.

Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Probable formación de Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Víctor Hugo; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

Ambas alineaciones son tentativas y podrían presentar modificaciones antes del inicio del partido.

COPA SUDAMERICANA 2026 · FINAL Boca Juniors VS. Atlético Mineiro DATOS DEL PARTIDO Fecha Sábado 21/11 Hora argentina 19:30 Estadio Metropolitano Roberto Meléndez Ciudad Barranquilla, Colombia Árbitro Andrés Matonte Televisión ESPN y DSports Transmisión online: también podrá seguirse por las plataformas Disney+ y DGO, según el servicio contratado. NOVEDADES DEL SUR · COBERTURA DEPORTIVA

La transmisión contará con cobertura televisiva y plataformas digitales. ESPN y DSports emitirán el encuentro, mientras que Disney+ y DGO ofrecerán alternativas para sus suscriptores.

Qué se juega cada equipo en Barranquilla

Para Boca, una victoria significaría alcanzar su tercera Copa Sudamericana y convertirse en el primer club en conseguir tres títulos de esta competencia.

Atlético Mineiro buscará recuperarse de la final perdida en 2025 y sumar una nueva conquista internacional.

Además del trofeo, el campeón obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la próxima Recopa Sudamericana.

La definición se jugará a partido único, por lo que este sábado quedará establecido el campeón continental.