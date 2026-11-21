Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por agredir a un vecino con un matafuego y, días después, disparar contra la madre de la víctima en el Barrio Rodrigo Bueno, Ciudad de Buenos Aires. La sentencia se dictó el sábado 21 de noviembre tras un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°14 de la Ciudad.

Foto: Redes sociales

El primer episodio ocurrió cuando el condenado intentó ingresar a una fiesta privada en un salón de usos múltiples y fue impedido por el organizador. En respuesta, tomó un matafuego del hall y golpeó en la cabeza a un vecino. Días más tarde, la madre del hombre agredido se encontró con el atacante en la calle y le reclamó por las lesiones causadas a su hijo. En ese momento, el condenado disparó tres veces contra ella, aunque no resultó herida.

La condena incluye los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil. La investigación se basó en videos y testimonios recopilados en el barrio, en el marco del programa “Integración Barrial con la Justicia”, que busca fortalecer la presencia del Ministerio Público Fiscal en la comunidad y responder a conflictos locales.

El hombre, de nacionalidad peruana, tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso al país por ocho años, dictadas por la Dirección Nacional de Migraciones. Por ello, además de la condena, se autorizó su expulsión una vez que cumpla la mitad de la pena.

El programa “Integración Barrial con la Justicia” se implementa en el Barrio Rodrigo Bueno para mejorar la convivencia mediante el contacto directo con los vecinos y la intervención territorial.

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