El sábado 21 de noviembre fue encontrado el cuerpo de Nahuel González, el joven de 25 años que estaba desaparecido desde el miércoles en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe.

Foto: Redes sociales

La familia confirmó que el cuerpo hallado flotando en el río Paraná corresponde a González. Desde el momento de su desaparición, se había desplegado un operativo de búsqueda en la zona.

Tras la confirmación, sus familiares solicitaron colaboración para poder trasladar el cuerpo y realizar un velatorio acorde a sus deseos.

Las autoridades locales continúan trabajando en el caso, aunque no se han informado detalles sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte del joven.

Se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre la investigación y los pasos a seguir para el traslado y despedida del joven.

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