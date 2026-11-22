La Justicia de Santa Fe avanzó el domingo 22 de noviembre en el secuestro de bienes vinculados a una red investigada por estafas inmobiliarias y lavado de dinero. En esta etapa, la provincia incorporó un departamento y una cochera ubicados en Rosario.

Foto: Redes sociales

Estos inmuebles se suman a otros ya decomisados en el marco de la causa, que investiga operaciones fraudulentas en el mercado inmobiliario. Las autoridades judiciales y provinciales continúan con las medidas para asegurar los activos vinculados a la red.

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento forma parte de una serie de acciones destinadas a desarticular la estructura financiera de la organización. Sin embargo, señalaron que lo que sigue en la investigación es lo que genera mayor expectativa, sin precisar detalles.

La causa mantiene abierta la pesquisa sobre la identidad de todos los involucrados y el destino final de los fondos obtenidos mediante las maniobras ilegales. La Justicia continúa con las medidas para avanzar en el proceso judicial y asegurar la recuperación de los bienes afectados.

Este avance se produce luego de que la provincia ya hubiera decomisado otros inmuebles en Rosario vinculados a la misma investigación, en un esfuerzo conjunto con la Justicia federal y provincial.

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