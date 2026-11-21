Universitario y Duendes definen el Clausura de hockey del Litoral
El sábado 21 de noviembre, Universitario y Duendes, ambos clubes de la zona de Las Delicias en Santa Fe, se enfrentan en la final del torneo Clausura de hockey del Litoral. Este partido definirá al campeón de la temporada.
Foto: Redes sociales
Universitario llega con la posibilidad de coronarse campeón si gana el encuentro, mientras que Duendes buscará estirar la definición para mantener viva la temporada. El enfrentamiento entre estos dos equipos vecinos genera expectativa en la región por la rivalidad y la importancia del título en juego.
La final representa un nuevo capítulo en la historia del hockey local, donde ambos clubes han protagonizado encuentros decisivos en años anteriores. La definición tendrá lugar en la jornada de hoy, con la atención puesta en el resultado que determinará al campeón del Clausura del Litoral.
El desenlace de esta final será clave para el cierre de la temporada y marcará un precedente para los próximos torneos en la región.
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