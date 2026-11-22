Venado Tuerto celebra la 11ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+
Este domingo 22 de noviembre, Venado Tuerto realiza la 11ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+. La concentración comenzó a las 15 en la Plaza San Martín, donde se desarrollan actividades que se extenderán hasta cerca de las 20.30.
Foto: Redes sociales
La movilización se realiza bajo la consigna «Frente al odio y la violencia, más orgullo y resistencia», con el objetivo de visibilizar las identidades diversas, las conquistas alcanzadas y continuar reclamando por una sociedad libre de discriminación y con igualdad de derechos.
El recorrido se despliega por las calles céntricas de la ciudad, acompañado por las banderas y colores que caracterizan a estas marchas. Además, en la Plaza San Martín se organiza una feria con emprendedores y feriantes, junto a un festival con música y baile en vivo, con la participación del DJ Triga y otros artistas.
Esta actividad forma parte de las acciones locales que buscan promover el respeto y la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en Venado Tuerto, sumándose a otras iniciativas sociales y culturales que se realizan en la ciudad.
Se espera que la jornada concluya alrededor de las 20.30, tras varias horas de actividades y la marcha por el centro urbano.
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