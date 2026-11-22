El músico y compositor Agustín Turdó presentó el domingo 22 de noviembre su primer álbum titulado “Parte del mapa”, una obra que une la llanura pampeana con el litoral a través de una propuesta musical que dialoga con el folclore desde una mirada personal.

El disco, disponible desde ese día en plataformas digitales, será presentado en vivo el sábado 28 de noviembre en El Lucero del Paraná, ubicado en Guayaquil 619, Rosario.

Turdó define su trabajo como una experiencia que va más allá de la música: “Soy un kayakista que canta”, explica, aludiendo a su vínculo con el río Paraná, que descubrió tras mudarse a Rosario desde Venado Tuerto. La práctica del kayakismo le permitió construir una relación profunda con el paisaje y la naturaleza del litoral, que se refleja en sus canciones.

El álbum reúne ocho temas que recorren paisajes, historias y memorias vinculadas a la región. Entre ellos se destacan “Pampa”, que evoca la infancia en Venado Tuerto; “El poncho de Pedro”, basado en un relato real sobre la pérdida de un perro; y “Abuelas del campo mío”, que rescata la memoria de las tradiciones rurales. También incluye “Chasque para la costa”, una obra del cancionero santafesino con una estrofa original añadida por Turdó.

Una versión en clave litoraleña de “Moon River”, titulada “Río de Luna”, y canciones como “El aire que respiro”, “Del agua soy” y “Faro costero” completan el repertorio, que combina elementos del folclore argentino con sonidos urbanos y del litoral.

La producción musical estuvo a cargo de Marcelo Stenta, músico y docente, quien colaboró estrechamente con Turdó durante un año y medio para lograr una sonoridad cuidada y coherente con la identidad buscada. Participaron también músicos reconocidos como Juancho Perone, Mariano Sayago, Thito Amante, Florencia Cambas y Julián Venegas.

Además del disco, Turdó desarrolló “La Cajita del Monte”, un formato que incluye productos artesanales del monte y el litoral, junto con un libro con letras, fotografías y reflexiones, y un código QR para escuchar el álbum. Esta propuesta busca ofrecer una experiencia sensorial y pausada, conectando con el territorio y sus saberes.

La elección de El Lucero del Paraná para la presentación en vivo responde a la relación que Turdó mantiene con ese espacio, donde parte de las canciones se gestaron en colaboración con Julián Venegas. El lugar es reconocido por su ambiente íntimo y su vínculo con la música y el territorio.

Con “Parte del mapa”, Agustín Turdó invita a recorrer un viaje musical y afectivo que une recuerdos, paisajes y convicciones, proponiendo una nueva forma de habitar y entender el paisaje del litoral y la pampa a través de la canción.

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