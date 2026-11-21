Vitto, niño de Venado Tuerto que emociona en redes
Un niño de 10 años de Venado Tuerto comenzó a ganar reconocimiento en redes sociales tras compartir un video en el que interpreta un fragmento de la canción “Tu falta de querer”, de la cantante chilena Mon Laferte. La publicación fue realizada por Silvia, su abuela, quien pidió ayuda para que su nieto pueda cumplir su sueño de convertirse en cantante.
Foto: Redes sociales
En el video, Vitto muestra una voz dulce y expresiva que sorprendió a quienes lo vieron. La publicación se difundió rápidamente, acumulando cientos de compartidos y comentarios que destacaron su talento. Entre los mensajes más frecuentes se leían elogios como “¡Qué hermosa voz! Piel de gallina” y “No me canso de escucharlo”.
Este impulso en redes sociales representa para Vitto una primera oportunidad para acercarse a su objetivo de ser cantante reconocido. La repercusión del video refleja el interés y apoyo de la comunidad local y de usuarios en general, que valoraron la interpretación del niño.
La iniciativa de su abuela para compartir el material fue clave para que el talento de Vitto trascendiera el ámbito familiar y llegara a un público más amplio. Por ahora, el niño continúa desarrollando su pasión por la música y espera que esta exposición le abra nuevas puertas en el futuro.
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