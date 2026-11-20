El viernes 20 de noviembre, en la sala “Jorge Luis Borges” del Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto, se realizó un acto oficial para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845.

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La ceremonia fue organizada por el Gobierno de Venado Tuerto y contó con la presencia de funcionarios locales y provinciales, concejales, representantes de entidades intermedias, fuerzas de seguridad, abanderados escolares, veteranos de Malvinas, bomberos voluntarios y vecinos.

La secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, pronunció un discurso en representación del intendente Leonel Chiarella y el equipo de gobierno. En su alocución, recordó que la batalla enfrentó a las fuerzas de la Confederación Argentina, dirigidas por el general Lucio Mansilla, contra las escuadras de Gran Bretaña y Francia, que intentaban imponer la navegación libre de los ríos interiores.

Carabajal explicó que, para impedir el paso de las potencias extranjeras, las tropas argentinas colocaron cadenas gruesas entre las orillas del río Paraná, apoyadas en embarcaciones, y desde las barrancas dispararon con cañones. A pesar de la superioridad tecnológica y armamentística de los invasores, las fuerzas argentinas resistieron con coraje.

Aunque el resultado militar fue una derrota con numerosas bajas, la secretaria destacó que la resistencia dejó una marca indeleble: la defensa firme de la soberanía nacional. Además, señaló que la expedición extranjera no logró sus objetivos comerciales y que posteriormente se reconoció el Paraná como río interior de la Confederación Argentina.

En su discurso, Carabajal también vinculó la batalla con la guerra de Malvinas de 1982, recordando que, aunque ambas terminaron en derrotas militares, la soberanía argentina sobre sus territorios sigue siendo un reclamo legítimo y vigente.

La funcionaria subrayó que defender la soberanía requiere memoria, diplomacia y compromiso con la paz, y que la historia debe estudiarse desde diferentes perspectivas para comprender su complejidad.

El acto finalizó con presentaciones del Ballet Folclórico Mate Amargo, dirigido por Noelia Irrazábal, que interpretó danzas tradicionales relacionadas con la identidad regional y la Vuelta de Obligado. La locución estuvo a cargo de Gustavo Guerrero, y el Himno Nacional junto con la Marcha San Lorenzo fueron entonados por los presentes, acompañados por la cantante Vanesa Rondan y la intérprete Valeria Carino en lengua de señas.

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