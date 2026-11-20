El viernes 20 de noviembre a las 21 horas se llevará a cabo en la Sala 2 "José Pedroni" del Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto el espectáculo "Historias que se cuentan bailando". La apertura de puertas será a las 20:30.

Foto: Redes sociales

La propuesta reúne a 63 bailarines adultos, con edades entre 45 y 80 años, que forman parte de cuatro agrupaciones locales: el Ballet de Tango Juan Carlos Copes, el Taller Bailando la Vida, el Cuerpo Folclórico Esmeralda del Sur y el Taller Folclórico Huetel.

La función tendrá una duración aproximada de 90 minutos y combinará cuadros de danza con interpretaciones en vivo de tres cantantes: Miguel Bustos, Andrea Rubí y José "Pepe" Zavala. Según explicó el director y coreógrafo Gustavo Guerrero, la obra prescindirá de locutor o presentador para favorecer una narración fluida, apoyándose en un programa de mano tradicional para guiar al público.

El espectáculo busca destacar la expresividad y el rescate del niño interior de los participantes, más allá de la técnica estricta. Además, incluye un homenaje al compositor santafesino Ariel Ramírez.

Las entradas están disponibles en la tiendita del Centro Cultural Municipal, en Fotocita (Avenida Santa Fe 1540), en Hiper plásticos Colombraro, en la boletería del teatro antes del show y mediante reservas telefónicas al 3462-667700.

Por otro lado, Gustavo Guerrero anunció que en febrero comenzarán los talleres de verano para principiantes sin experiencia previa, que se dictarán en la Biblioteca Alberdi.

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