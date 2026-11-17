La localidad de Murphy se prepara para la reinauguración de la Plaza San Martín, uno de sus espacios públicos, y la Comuna anunció una convocatoria destinada a emprendedores que deseen participar de la jornada con sus productos.

La iniciativa es impulsada por la gestión comunal que encabeza Ezequiel Rodríguez, en conjunto con el Área de Emprendedurismo, con el objetivo de incorporar una feria de productores, artesanos y comerciantes independientes a las actividades previstas para la reapertura del espacio.

La convocatoria está dirigida tanto a vecinos de Murphy como a personas de otras localidades de la región, que tendrán la posibilidad de exhibir sus trabajos y comercializar sus productos durante el encuentro.

Una convocatoria abierta a toda la región

Desde la organización informaron que podrán comunicarse quienes desarrollen emprendimientos y tengan interés en formar parte de la propuesta.

La participación de artesanos, productores y feriantes permitirá sumar una actividad comercial a la jornada de reinauguración y ofrecer a los visitantes un recorrido por distintos productos y elaboraciones.

Además, la apertura de la convocatoria a localidades vecinas amplía las posibilidades de participación de pequeños emprendimientos que habitualmente encuentran en las ferias y encuentros comunitarios una alternativa para presentar sus productos al público.

Por otro lado, la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas desde el Área de Emprendedurismo de la Comuna, que interviene en la organización de esta actividad.

Cómo inscribirse para participar

Las personas interesadas en reservar un espacio o conocer las condiciones de participación deberán comunicarse directamente con la organización.

Teléfono y WhatsApp: 3462 64-9502.

A través de ese contacto podrán solicitar información sobre la convocatoria y consultar los requisitos para sumarse a la feria.

Hasta el momento, en la información difundida no se especificaron los costos de participación, la cantidad de puestos disponibles ni las condiciones particulares para los expositores.

Tampoco se detallaron la fecha y el horario de la ceremonia de reinauguración, por lo que esos datos deberán confirmarse mediante los canales oficiales de la Comuna.

La Plaza San Martín volverá a recibir actividades comunitarias

La reinauguración de la Plaza San Martín representa una nueva instancia de utilización del espacio público para actividades abiertas a la comunidad.

La incorporación de una feria permitirá que emprendedores de Murphy y de otras localidades puedan participar de la jornada, al mismo tiempo que los vecinos se acerquen a conocer sus propuestas.

Si bien la publicación original no detalla las intervenciones realizadas en la plaza, la reapertura anunciada estará acompañada por esta convocatoria comercial y comunitaria.

En este marco, se espera que la organización brinde próximamente mayores precisiones sobre el programa de actividades, los horarios y las condiciones para los participantes.

La Comuna mantiene habilitado el contacto telefónico para quienes deseen realizar consultas y formar parte de la propuesta.