Un grupo de 14 turistas oriundos de Venado Tuerto fue rescatado el viernes 20 de noviembre por la noche en el cerro O’Connor, ubicado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Neuquén. La búsqueda se activó cerca de las 18 horas luego de que los excursionistas solicitaran ayuda tras perder el sendero de descenso debido a un cambio en las condiciones climáticas.

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El operativo estuvo a cargo del equipo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) junto con personal de Parques Nacionales. Los rescatistas encontraron al grupo alrededor de las 20 horas, en buen estado de salud aunque cansados y con frío. Posteriormente, realizaron un descenso nocturno acompañándolos hasta el lugar donde habían dejado sus vehículos, finalizando la intervención cerca de las 23.15.

El cerro O’Connor, situado en Puerto Manzano, Villa La Angostura, alcanza los 1.891 metros de altura y presenta un recorrido exigente por su pendiente pronunciada y terreno inestable. El sendero atraviesa un bosque andino con coihues y lengas, y en la parte superior el terreno se vuelve más expuesto, con sectores de ceniza volcánica y arena suelta. Desde la cima se pueden observar el lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador.

Las autoridades de emergencia recomendaron a quienes realizan trekking completar el registro obligatorio y gratuito antes de cada salida, informar el recorrido previsto y consultar el pronóstico meteorológico para evitar actividades en condiciones adversas como viento, lluvia o nubosidad baja. También sugirieron iniciar las caminatas temprano para regresar con luz natural y llevar ropa adecuada, agua, alimentos, teléfono con batería suficiente y linterna.

En caso de pérdida de visibilidad o dudas sobre el camino, se aconseja no abandonar el sendero, mantener unido al grupo y comunicarse con los equipos de emergencia. Además, se recomienda verificar que la senda esté habilitada y avisar a familiares o conocidos el itinerario y horario estimado de regreso, ya que en varios sectores de montaña no hay señal de telefonía celular.