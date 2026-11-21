El sábado 21 de noviembre, en el Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Venado Tuerto, se realizó una charla informativa sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La actividad fue organizada por el equipo interdisciplinario de cesación tabáquica del Gobierno local, con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de esta patología.

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La médica neumonóloga Daniela Bustos, encargada de la exposición, explicó que la EPOC es una enfermedad respiratoria progresiva que afecta la capacidad pulmonar. Detalló que los síntomas principales incluyen tos crónica, dificultad para respirar (disnea), sibilancias y sensación de opresión en el pecho. Según Bustos, reconocer estas señales es fundamental para acceder a una atención médica oportuna.

Durante la charla, se destacó que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC. También se mencionaron otras causas como la contaminación ambiental, la exposición prolongada al humo de leña y la inhalación de polvos o sustancias químicas en el ámbito laboral.

La neumonóloga subrayó la importancia de la espirometría, un estudio que evalúa la función pulmonar y permite confirmar el diagnóstico de la enfermedad. Además, instó a la comunidad a consultar al médico ante la aparición de síntomas respiratorios.

El equipo de cesación tabáquica, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y encabezado por Mariana Iturbide, está integrado por profesionales que brindan acompañamiento para dejar de fumar. Entre ellos se encuentran Bustos, Viviana Bioloni, Gisela Ferraro, Gabriela Bonetti y Juan Pablo Mendieta.

Como parte de las acciones municipales, el consultorio antitabáquico ofrece atención gratuita todos los martes a las 11 en el CIC, sin necesidad de turno previo y por orden de llegada. Estas actividades buscan fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

La charla contó con una convocatoria abierta a toda la comunidad y se enmarcó en la conmemoración del Día Mundial de la EPOC, que se celebra cada 21 de noviembre.

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