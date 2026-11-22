El lunes 23 de noviembre, desde las 20 hasta la medianoche, se realizará una jornada de observación astronómica en el Aeródromo Municipal “Tomás B. Kenny” de Venado Tuerto, ubicado en la ruta nacional 33, kilómetro 630.

Foto: Redes sociales

La actividad, organizada por la Estación Astronómica y el Observatorio Astronómico Móvil Galileo Galilei VT, dirigido por el astrónomo amateur Víctor Manuel Casadey, será gratuita y abierta al público, con entrada libre.

Durante la noche, los asistentes podrán observar Saturno y la luna llena a través de telescopios móviles, además de participar en actividades relacionadas con la aviación, en colaboración con el Aeroclub Venado Tuerto y el Gobierno local.

La realización del evento está condicionada a las condiciones climáticas que permitan la observación del cielo.

Esta propuesta busca combinar la astronomía con la aviación para ofrecer una experiencia educativa y recreativa para toda la familia en un espacio al aire libre.

Quienes deseen participar deben acudir al Aeródromo Municipal en el horario indicado para disfrutar de la actividad, que se suma a otras iniciativas culturales y científicas que se desarrollan en la ciudad y la región.

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