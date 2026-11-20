La cancha de básquet de la Plaza Rebecq, ubicada en la intersección de Iturraspe y Saavedra en el barrio Barranquitas de Santa Fe, será inaugurada este domingo 22 de noviembre desde las 15 tras un proceso de recuperación impulsado por la organización Two and One SF.

Foto: Redes sociales

El proyecto busca poner en valor espacios públicos para fomentar el deporte callejero y la recreación en distintos barrios de la ciudad. La iniciativa ya intervino en canchas y playones de barrios Chalet, Huergo Street y Santo Tomé.

Matías Broda, fundador de Two and One SF, explicó que esta cancha es uno de los playones más antiguos de la ciudad y que la intención es devolverle su función como punto de encuentro para chicos, jóvenes y vecinos.

La recuperación contó con el apoyo del senador provincial Paco Garibaldi, quien destacó la colaboración entre el Estado, empresas, artistas y la comunidad para llevar adelante el proyecto. "Hay cosas que el Estado tiene que acompañar y dar todas las herramientas a los que hacen. Este es el caso de Two and One", señaló Garibaldi.

Además, Paulina Giancarelli, representante de la empresa santafesina Aremat, indicó que se priorizó el uso de materiales duraderos para que la intervención se mantenga en buenas condiciones a lo largo del tiempo.

La inauguración incluirá actividades recreativas y música en vivo, con la participación del artista Delfino Flow, quien actuará como anfitrión y ofrecerá algunos temas durante el evento.

La iniciativa busca que la cancha vuelva a ser utilizada por quienes practican básquet callejero y que recupere su rol histórico en la vida deportiva y social del barrio Barranquitas.

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