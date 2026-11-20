El viernes 20 de noviembre, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que reclama al Ministerio de Salud de la Nación aclaraciones sobre el recorte en la provisión de medicamentos del programa Remediar.

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La iniciativa fue impulsada por la concejala Florencia Di Pizio, quien señaló que la medida nacional afecta directamente a los vecinos que dependen exclusivamente del sistema público de salud. La legisladora explicó que la Resolución 1.447, emitida el 15 de octubre, derogó el esquema vigente desde 2021 y redujo la lista de principios activos de más de 120 a solo seis.

Di Pizio detalló que esta reducción se traduce en faltantes concretos en los centros de salud barriales, afectando a pacientes con enfermedades crónicas y agudas, como diabetes, tiroidismo, infecciones y enfermedades respiratorias. Según indicó, algunas personas en tratamiento informaron que ya no reciben la medicación desde Nación.

Ante esta situación, el Gobierno de Santa Fe asumió la cobertura con fondos propios para evitar la interrupción de tratamientos. La concejala aportó datos sobre la caída en la entrega de medicamentos durante 2025: una reducción del 55,25% en fármacos esenciales, 64% en salud sexual y reproductiva, 63% en medicación oncológica y 40% en medicamentos para trasplantados.

Di Pizio destacó el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud Silvia Ciancio para cubrir este déficit a través de compras provinciales, aunque advirtió que los sectores más vulnerables son los que más sufren el recorte.

El reclamo también se extendió a nivel nacional, con planteos en la Cámara de Diputados de Santa Fe y en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación. En estas reuniones participaron intendentes y representantes de varias provincias, incluyendo Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz.

La concejala anticipó que continuarán presentando resoluciones para obtener respuestas del Ministerio de Salud nacional, ya que hasta el momento no recibieron respuestas a los reclamos anteriores realizados en junio y octubre.

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