En Venado Tuerto, un nuevo talento musical comienza a ganar reconocimiento. Vittorio Di Pizio, un niño de 10 años, mostró su interés por el canto y el espectáculo desde muy pequeño, según relató su abuela Silvia.

Desde la infancia, Vittorio disfrutó actuando y organizando pequeños shows para su familia, una inclinación que se fue transformando en vocación. Este año, se incorporó a la Escuela de Teatro Musical de la Municipalidad de Venado Tuerto, donde participó en la obra Mary Poppins, experiencia que fortaleció su entusiasmo por el escenario.

Con el respaldo de su familia, Vittorio también comenzó a compartir su talento en redes sociales. En TikTok publicó dos videos: uno interpretando "Tu falta de querer", de Mon Laferte, y otro titulado "Canción Gato". El primero alcanzó 26 mil visualizaciones y el segundo superó las 45 mil.

Por ahora, su mayor escenario es el apoyo de quienes lo rodean y la posibilidad de llegar a nuevos públicos con su canto. Vittorio Di Pizio inicia así un camino en el mundo artístico que recién comienza.

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