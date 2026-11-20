El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este viernes 20 de noviembre que el río en el departamento Garay continúa por encima del nivel de alerta de 4,80 metros, aunque sin alcanzar el nivel de evacuación de 7 metros.

En Santa Rosa de Calchines, la situación hídrica llevó a que 16 personas debieran abandonar sus hogares. Según datos de Protección Civil, estas personas pertenecen a cuatro familias que fueron alojadas en el Club El Pirata, el edificio comunal y el Centro Integrador Comunitario.

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Además, unas 95 personas se autoevacuaron, entre ellas 33 familias que permanecen a la vera de la ruta y reciben asistencia local. Las autoridades mantienen un monitoreo constante de los niveles del río y las condiciones en las zonas bajas del departamento.

Desde Protección Civil se recomienda evitar la circulación por sectores anegados y no ingresar a caminos cubiertos por agua. También se solicita a las familias que habitan en zonas bajas proteger documentos, medicamentos y elementos esenciales.

Ante cualquier situación de riesgo, se aconseja comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas está disponible el 107.

Qué hacer

• Evitar transitar por caminos o sectores anegados para prevenir accidentes.

• No ingresar a zonas cubiertas por agua, ya que pueden presentar riesgos ocultos.

• Mantener documentos personales, medicamentos y elementos esenciales protegidos y a mano.

• En caso de emergencia, llamar al 911 para asistencia general y al 107 para emergencias médicas.

• Seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informado sobre la evolución de la situación.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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