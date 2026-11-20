El viernes 20 de noviembre, desde Venado Tuerto se informó que el fenómeno de El Niño, junto con las variaciones en el tipo de cambio, modificaron las elecciones turísticas de los viajeros para la próxima temporada de verano.

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Pablo Long, titular de la agencia local Long Travel, explicó que las condiciones climáticas asociadas a El Niño influyeron en la caída de consultas hacia destinos nacionales tradicionales, mientras que la Patagonia mantuvo el interés, especialmente para quienes viajan en avión.

Entre los destinos nacionales más demandados se encuentran San Martín de los Andes, Bariloche y Puerto Madryn, todos ubicados en el sur argentino. En contraste, la Costa Atlántica y las sierras de Córdoba registraron una baja significativa en las consultas y ventas.

En el plano internacional, Brasil se posicionó como el destino más elegido, tanto en paquetes aéreos hacia el nordeste como en viajes terrestres desde la región. La devaluación del real frente al dólar redujo los costos diarios en moneda local en aproximadamente un 17%, lo que compensó el aumento del 30% a 40% en los paquetes dolarizados.

Long destacó que destinos como Río de Janeiro, Búzios, Porto de Galinhas, Maragogi y Maceió lideraron las ventas. Además, el sur de Brasil, con lugares como Bombinhas, fue muy solicitado, especialmente para quienes optaron por viajes en bus.

En cuanto al Caribe, aunque República Dominicana sigue siendo el destino preferido para paquetes All Inclusive, se observó un crecimiento en la demanda hacia Aruba y Curazao, con una fuerte preferencia por Aruba. Además, muchos turistas eligieron alojamientos más económicos, como hoteles o aparthoteles, en lugar de resorts de lujo, priorizando el destino sobre el tipo de alojamiento.

Este cambio en las tendencias refleja una adaptación de los viajeros a las condiciones climáticas y económicas actuales, con un enfoque en destinos alternativos y opciones más accesibles para la temporada veraniega.

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