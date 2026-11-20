El viernes 20 de noviembre, personal del Cuerpo de Bomberos Especializados (Cobem) rescató una serpiente ñacañiñá de aproximadamente 1,70 metros en la Costanera de Santa Fe, en la intersección de Almirante Brown y Llerena, detrás de la Universidad Tecnológica Nacional.

Foto: Redes sociales

El operativo se llevó a cabo luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del animal, que se había refugiado en un árbol. La Guardia de Seguridad Institucional (GSI) informó al Cobem durante la mañana, lo que permitió identificar el lugar a partir de una imagen difundida en redes sociales.

Los rescatistas buscaron y capturaron al ejemplar, que fue colocado en un contenedor especial para su traslado. Según explicó Osvaldo, integrante del Cobem, la serpiente es una boa ñacañiñá que será liberada en una zona alejada de la presencia humana.

La crecida del río Paraná ha provocado que varias especies de fauna silvestre se desplacen hacia sectores urbanos, debido a la reducción de sus hábitats naturales por el aumento del nivel del agua. En este contexto, Osvaldo mencionó que en otro operativo reciente se encontraron cinco iguanas cerca de la Ruta Nacional 168 y que el día anterior capturaron otra serpiente ñacañiñá en la zona del Faro, donde también hallaron un nido con huevos.

La presencia de animales silvestres en áreas urbanas genera la necesidad de extremar precauciones. Desde el Cobem recomendaron no intentar manipular ni capturar a estos animales. En caso de avistamiento, indicaron mantener distancia y comunicarse con el servicio de emergencias al 103 para que personal especializado realice la intervención.

Osvaldo advirtió que en la zona pueden encontrarse distintas especies de serpientes, incluyendo yararás, que son venenosas, por lo que insistió en no acercarse ni intentar identificar o capturar a los ejemplares por cuenta propia.

El rescate de la serpiente en la Costanera se suma a otros operativos recientes vinculados a la crecida del Paraná, que afecta tanto a la población como a la fauna local.

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