El viernes 20 de noviembre, en Santa Fe, la discusión sobre la construcción de la defensa oeste en Arroyo Leyes y San José del Rincón volvió a tomar protagonismo debido a la crecida del río Paraná y la preocupación por el avance del agua en la zona.

Foto: Redes sociales

El Gobierno provincial informó que el proyecto licitado en 2023 presenta problemas técnicos y legales que impiden su ejecución en los términos previstos. Virginia Coudannes, vocera oficial, explicó que la altura proyectada para la defensa y las restricciones legales para intervenir en ese sector son los principales obstáculos. Además, señaló que la Secretaría de Recursos Hídricos continúa con análisis para evaluar la situación, aunque no se anunció una nueva licitación ni una alternativa concreta.

En respuesta, los Vecinos Autoconvocados por la Defensa Oeste difundieron un comunicado en el que cuestionaron la postura oficial y pidieron retomar el diálogo para avanzar en una solución. Según indicaron, el primer proyecto fue gestionado en 2018 durante la gestión de Miguel Lifschitz, con participación de habitantes, la empresa adjudicada y la Secretaría de Recursos Hídricos. Aseguraron que aquella iniciativa contemplaba una obra de bajo impacto ambiental, con apropiación del espacio público y convivencia con el río, destinada a proteger a los residentes.

Los vecinos afirmaron que el proyecto original fue declarado factible y que sus fundamentos estaban incluidos en el pliego con el aval de los organismos involucrados. Recordaron que durante la gestión de Omar Perotti se elaboró un nuevo proyecto y que la obra fue licitada dos veces en 2023, sin adjudicación final. También estimaron que el costo de la obra es menor al valor de las viviendas, comercios e infraestructura pública que podrían perderse por las inundaciones.

El comunicado también destacó la situación actual de las familias del cordón oeste de Arroyo Leyes y San José del Rincón, donde algunas comenzaron a construir protecciones particulares para mitigar el avance del agua. Por ello, solicitaron que el Comité de Crisis coordine con los distintos niveles del Estado para enviar maquinaria, materiales y personal que colaboren con estas defensas barriales.

Los vecinos advirtieron que el Fenómeno El Niño podría extenderse hasta abril de 2027, por lo que consideraron necesario mantener las medidas de prevención y asistencia durante los próximos meses.

Por su parte, la vocera provincial aclaró que los cuestionamientos técnicos y legales se refieren exclusivamente al proyecto original y que el Gobierno sigue analizando la problemática hídrica de la zona.

La controversia continúa mientras la crecida del Paraná mantiene en alerta a las comunidades ribereñas y la búsqueda de soluciones para protegerlas sigue en curso.

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